[6.16 W杯I組第1節 フランス 3-1 セネガル ニューヨーク]フランス代表のワールドカップ初戦で、FWキリアン・ムバッペが2ゴールを記録して、通算得点数を14に伸ばした。またフランス代表での通算得点数も58となり、57得点だったオリビエ・ジルー氏を抜いて歴代1位に立った。元ブラジル代表のペレ氏と並んで通算12得点で3回目のW杯を迎えたムバッペは、セネガル戦の後半21分にMFマイケル・オリーズの縦パスを流し込んで先制点を