17日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比19.4％減の769億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同19.3％減の549億円となっている。 個別ではＮＥＸＴＮＹダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジＥＴＮ 、ニッセイＥＴＦＳ＆Ｐ５００ヘッジなし 、ＭＡＸＩＳＮＹダウ上場投信（為