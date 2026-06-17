関東でも地震の発生が多いとされる「地震の巣」で、再び強い揺れが起きました。16日午後7時46分ごろ、群馬県と埼玉県で最大震度5弱を観測。関東の広い範囲で帰宅時間帯を直撃し、交通に影響が出ました。今回の地震の特徴や今後の注意点を考えます。■震源地から少し離れた地域で震度5弱藤井貴彦キャスター「地震の震度分布について教えてください」藤吉有咲・日本テレビ社会部記者（災害担当）「震源地は茨城県南部で、震源の深さ