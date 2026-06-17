１９９９年より「月刊少年エース」(発行：株式会社KADOKAWA)にて連載中の漫画家・吉崎観音による大人気作品『ケロロ軍曹』。２００４年４月にアニメ放送がスタートしてから２０周年を迎えた２０２４年４月１日に、公式YouTubeチャンネルにてアニメ化２０周年の新プロジェクト再始動を公開。そして、アニメ２０周年記念プロジェクトの一環として、劇場版としては２０１０年以来１６年ぶりとなる新作『新劇場版☆ケロ