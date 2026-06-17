モデルでタレントの梨花（53）が17日、自身のインスタグラムを更新。オランダにルーツを持つことを明かし、亡き祖母と曾祖父の写真を公開した。【写真】「似ている」の声も…亡き祖母の写真を公開した梨花梨花は、「FIFA ワールドカップ 2026」北中米大会の日本代表とオランダ代表の試合を観戦したことをきっかけに、自身の家族の歴史を振り返った。投稿では「日本vsオランダいい試合でしたねー見ていて、ふと思ったこと