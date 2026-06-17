俳優・舘ひろし（７６）が１６日、名古屋市内で行われた主演映画「免許返納！？」（１９日公開）のＴＯＨＯシネマズ名古屋栄オープン記念イベントに登壇。舞台あいさつ前、売店にエプロン姿で現れ、来館したファンから拍手喝采を浴びた。出身地の愛知県名古屋市でのイベントともあり、舘が現れると売店も人垣ができ、鑑賞に訪れたファンに「いらっしゃいませ」と言い、ポップコーンを配り「もっとパカパカ渡せるかと思ったんで