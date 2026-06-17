◇ナ・リーグカブス−ロッキーズ（2026年6月16日シカゴ）カブスの「PCA」の愛称で親しまれるピート・アーム・ストロング外野手（24）が16日（日本時間17）、本拠地でのロッキーズ戦に「1番・中堅」で先発出場し、初回の先頭打者でいきなり2戦連続となる右越え先制14号ソロを放った。PCAは前日にチーム13度目で自身初となるサイクル安打を、本塁打、三塁打、二塁打、短打の「4321」のリバースサイクルで決めた。MLBを取材