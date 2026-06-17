俳優の吉岡里帆（33）が、17日までに更新されたJ-WAVEの公式インスタグラムに登場。人気芸人との2ショットが披露され、反響が寄せられている。【写真】「お笑いのセンスもある」ノリノリのポーズを披露する吉岡里帆投稿では「芸人 永野 × 吉岡里帆」として、21日午後6時から同6時54分に放送される、吉岡がナビゲーターを務める『UR LIFESTYLE COLLEGE』を紹介。「映画監督としても活躍の幅を広げるお笑い芸人・永野さんがゲス