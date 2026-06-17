イラク―ノルウェー前半、競り合うノルウェーのハーランド（左）＝ボストン（ロイター＝共同）ノルウェーがハーランドの2得点で主導権を握った。前半29分に左クロスを押し込んで先制し、1―1の同43分には相手GKへの中途半端なバックパスに詰めて勝ち越し点を奪った。後半は高さを生かし、セットプレーを起点に2点を加えた。イラクは前半39分に左クロスをアイメンが頭で合わせて一時は同点としたが、ミスからの失点が響いた。（