TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が17日、総合司会を務める同局系「THE TIME，」（月〜金曜午前5時20分）に出演。9日に86歳で亡くなり、16日に通夜が営まれた女優中村玉緒さんについて語った。玉緒さんの通夜は都内の斎場で執り行われた。玉緒さんと共演多数の安住アナは「こんなことを言うのは少し不謹慎かもしれませんが」と前置きした上で、「私も昨日少しお邪魔したんですが、贈られたお花の札が壁一面にズラーッと貼られてい