楽天は１７日、新監督として前ロッテ監督の吉井理人氏（６１）が就任することを発表し、三木谷浩史オーナー（６１）も宮城・仙台市内で会見に臨んだ。グループトップの三木谷オーナーがシーズン中に球団の会見に出席することは極めて異例だ。三木谷オーナーは「今年の成績を追い求めるだけでなく、中長期的に改革をしないといけない、強い球団をつくらないといけないと考え、就任をお願いしました」と語った。シーズン中の新監