◆園田競馬４日目（６月１７日）《小牧太》９４勝。ベラジオドリーム（８Ｒ）に自信。「調子はいい」（◎）。ワンダーグァルネリ（２Ｒ）も「砂をかぶらない位置で競馬できたら」（◎）。ダノンブロッサム（５Ｒ）は「前走はいいレースができた。昇級してどうか」（○）。ホルンフェルス（９Ｒ）も「調子はいいが１番枠がどう出るか」（○）。リングベルガール（１２Ｒ）は「小柄な馬なので１キロの斤量増が心配」（○）。