日本テレビ系情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は１６日、サッカーＷ杯北中米大会について報じた。番組にはゲストとして「とにかく明るい安村」、解説として元日本代表の北澤豪氏がスタジオ出演。安村は水色のガウン姿で登場し、総合司会の水卜麻美アナは「着てる、着てる！良かった」と笑った。同局の北脇太基アナウンサーは「安村さん、初戦のオランダ戦はどうでしたか？ご覧になりましたか？」と質問。安村