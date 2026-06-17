資料信号機 香川県や8市9町などで構成する県交通安全対策会議（会長：池田豊人知事）が、2026年度から2030年度まで（5年間）に取り組む「第12次香川県交通安全計画」を作成しました。 中央交通安全対策会議（内閣府）が定めた「第12次交通安全基本計画（2026年3月27日）」を受け、交通安全対策基本法に基づいて作成しました。 「道路交通」「鉄道交通」「踏切道における交通」の3項目があり、それぞれ5年間で取