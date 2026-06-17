16日〜18日の日の入り後は、月が金星、木星、水星に接近します。特に今日17日は明るい木星と三日月が最接近して夜空を彩りそうです。肉眼でも確認しやすい天体のため、日の入り後の西の空に注目してみてください。惑星たちと三日月の貴重な共演16日〜18日は細い月と金星、木星、水星が並んで見られ、日の入り後の夜空を彩ります。特に水星は見かけの位置が太陽から離れる「最大離角」の前後にしか観察できない貴重な惑星です。今日