フランス・エビアンで開かれている主要7カ国（G7）首脳会議に出席中の韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は16日（現地時間）、公式晩餐会に出席した。李大統領と金恵景（キム・ヘギョン）夫人はこの日、エマニュエル・マクロン仏大統領主催の公式晩餐会で、各国首脳夫妻や国際機関代表らと意見を交わしたと青瓦台（チョンワデ、大統領府）が明らかにした。特に、晩餐会に先立って行われた記念撮影では、李大統領がドナルド・ト