このシリーズではAI技術の発展が著しい中国における、AIを悪用した社会問題の数々を紹介している。今回お伝えする内容は、ネット通販で活発化しているAIを利用した返品詐欺である。 関連記事：中国で広がるAIの悪用（第1回）月収5分の1に激減…声優の人生を狂わせた「クローン音声」 中国における「独身の日」。これは毎年11月11日に開催される世界最大級の巨大セールイベントである。 これは日付に「1」