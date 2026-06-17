財務省＝東京・霞が関財務省が17日発表した5月の貿易統計（速報、通関ベース）によると、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は3786億円の赤字だった。赤字は4カ月ぶり。中東情勢の緊迫化を背景に、ホルムズ海峡が封鎖されたことが響き、原油の輸入量は前年同月比57.3％減となった。輸出は17.0％増の9兆5116億円。半導体や自動車の輸出が好調だった。輸入は12.5％増の9兆8902億円。通信機などの輸入が増えた。