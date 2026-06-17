フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が17日までに自身のインスタグラムを更新。“あじさいカラー”ワンピ姿を披露した。「あじさいスタイル最近ね、汐留TV！の投稿がYahoo！Newsになるのコメントしてくれるみなさんのお陰様です！いつもありがとう〜毎週日曜11:48TV！みてねっ」とつづり、“あじさいカラー”のワンピース姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「めっちゃ似合ってますねー」「とって