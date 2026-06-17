保護犬として地方から東京にやってきたわんちゃん。しかし譲渡先から脱走してしまい、10ヶ月間ものあいだ独りぼっちで過ごすことに。 大怪我を負い、辛い日々に耐えながらも投稿者さんと出会えたわんちゃんの光景が、4万再生を超えて感動を届けています。 その光景を見た人からは、「いくら犬が好きでも、ここまでできる人はそうそういません」「この子に優しい世界を与えてくださりありがとうございます」と感謝の言葉が