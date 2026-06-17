ダイソーの美容グッズ売り場で見つけた洗顔ブラシは、かわいいハート型デザインに惹かれて購入したものの、実際は見た目以上に実用的なアイテムでした。両面で異なるブラシを使い分けられ、クレンジングや洗顔をしっかりサポート。手洗いでは得られないスッキリ感やお手入れのしやすさも魅力です。詳しく見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シリコーン洗顔ブラシ ハート価格：￥110（税込）販売ショップ：