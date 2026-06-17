調理の際、毎回フライパンに食材がくっついたり、焦げ付いたりして悩んでいた筆者。ダイソーで出会ったメッシュシートに助けられました！調理の際にフライパンに敷くだけで、食材の焦げ付きやくっつきを防いでくれる優れもの。軽く擦るだけで汚れが落ち、繰り返し使えて経済的なのも魅力です！これはもう手放せないかも◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フライパン用メッシュシート価格：￥110（税込）サイズ（約）：24c