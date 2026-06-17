ハードタイプの眼鏡ケースは、頑丈だけどかさばるのが難点。取り出す際も、毎回硬い蓋を開ける必要があります。そんな悩みをまるっと解消してくれる眼鏡ケースをダイソーで発見しました！薄くて軽く持ち運びやすいのに、柔らかい素材で傷がつきにくいのが特徴。水辺でも使いやすい仕様で、アウトドアなどにもぴったりです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：取っ手付眼鏡ケース価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJ