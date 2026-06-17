ダイソーをはじめとする100円ショップでも定番のメラミンスポンジが、なんと大進化を遂げていました！メラミンだけでなく、ポリエステル層がプラスされた2層構造なのが特徴。さらに汚れ落ちが良く、扱いやすさも抜群！水だけでしっかりと汚れを落とせて楽です。コンパクトで、さまざまなお掃除に使いやすいですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：メラミンスポンジ（ミニキューブ、30個）価格：￥110（税込）サイズ（約