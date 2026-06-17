サイズを測るたびにメジャーが転がったり、巻き戻ったりして地味に手間を感じることはありませんか？今回はそんな場面で役立つダイソーグッズをご紹介します。一般的な形とは少し違い、机の上に置いたまま使いやすいのが特徴。長さを確認しながら写真を撮りたいときや、作業スペースで何度も測り直したいときも便利ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：メジャー（フラット）価格：￥110（税込）長さ：1.5m販売ショッ