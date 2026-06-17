「知らない男がいた」 16日、山形県米沢市の集合住宅に正当な理由なく侵入したとして、22歳の大学院生の男が逮捕されました。男と被害者の女性に面識はありませんでした。 住居侵入の疑いで逮捕されたのは、米沢市に住む大学院生の男（22）です。 ■わずか10分の間に 警察によりますと、男は16日の午前8時45分ごろから午前8時55分ごろまでのわずか10分間の間に、米沢市内にある集合住宅の、被害女性が住む一室に侵入した疑いが