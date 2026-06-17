現地６月16日に開催された北中米Ｗ杯のグループＩ第１節で、ノルウェー代表とイラク代表がボストン・スタジアムで対戦した。立ち上がりから局面で激しいデュエルが繰り広げられたなか、最初にチャンスを迎えたのはイラク。12分、ボックス内でフセインのパスに反応したアル・ハマディがダイレクトシュートを放つも、枠を外れる。一方のノルウェーはボールを握るも、なかなか好機を作れない。20分には、リエルソンの左CKからハ