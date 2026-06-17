日本代表アタッカーにイタリアの名門が関心を寄せているようだ。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのニコロ・スキーラ記者が６月16日、自身のXを更新。日本代表MF中村敬斗の去就に関する情報を発信した。現在、フランス２部のスタッド・ドゥ・ランスでプレーする中村について、同記者は次のように伝えている。「スタッド・ドゥ・ランスのウインガー中村敬斗が、ここ数時間のうちに仲介人を通じてローマにオファー