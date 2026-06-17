大手航空会社「ANA（全日本空輸）」で最近、国内線における予約システムの不具合や、空港・電話での対応に関するトラブルが多発。その影響を受けた利用客によるSNS投稿が相次ぎ、連日「炎上」する事態となっている。6月11日、ANA公式Webサイトには「国内線サービスのリニューアルに伴い、ご不便とご心配をおかけしていることへのお詫び」が掲載された。7月以降は夏休み・お盆の繁忙期を迎える。ANAの利用者からは「安い運賃だった