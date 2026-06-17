17日朝、石川県小松市の山あいにある集落で80代の男性がクマに襲われ大けがをしました。石川県内で人がクマに襲われる被害は今年に入り初めてです。小松市や消防によりますと、17日午前5時半ごろ、小松市の山あいにある岩渕町で、近くに住む80代の男性がクマに顔や足などをかまれたりひっかかれたりする大けがをしました。男性は金沢市内の病院に搬送されましたが、意識はあり命に別状はないということです。現場はIRいしかわ鉄道