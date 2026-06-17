歌手の工藤静香さんは6月15日、自身のInstagramを更新。練習中に熱唱している姿を公開しました。【写真】大きく口を開けて歌う工藤静香「いよいよ、ロックなツアーが始まりますね!!」工藤さんは「6/24 リリースそして6/27から始まるDynamic コンサートツアーの準備をしています。カロリー高すぎメニューとなりました！笑笑」とつづり、16枚の写真を投稿。練習中の様子をモノクロで撮影したものです。1枚目では、大きく口を開けて