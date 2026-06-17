チュニジア・サッカー連盟は１６日、同国代表のラムシ監督が退任し、後任にルナール氏が就任すると発表した。Ｗ杯で日本と同じ１次リーグＦ組のチュニジアは、１４日の初戦でスウェーデンに１―５で大敗していた。２０日の第２戦で日本と対戦する。ルナール氏はフランス出身。２０２２年Ｗ杯カタール大会ではサウジアラビア代表を率い、１次リーグでアルゼンチンに勝利。今大会もサウジアラビアを出場に導いたが、大会直前に解