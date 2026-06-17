７７年前に一時「絶滅」が宣言されたアホウドリの推定個体数が、伊豆諸島・鳥島（東京都）で１万羽以上に回復したと、山階鳥類研究所（千葉県）が発表した。長年の保全活動が実った形だが、専門家は「保全はまだ道半ば」と指摘している。アホウドリは大型の海鳥で、翼を広げると２メートルを超える。１９００年前後、羽毛を利用するために乱獲され、４９年の調査で「絶滅」が報告された。しかし、５１年に鳥島で１０羽ほどの生