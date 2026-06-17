「ドジャース−レイズ」（１６日、ロサンゼルス）レイズとの初戦で同点３ランを放ったカイル・タッカー外野手。試合中にベンチで山本由伸投手に繰り出したイタズラシーンに大きな反響が集まっている。「Ｊｏｍｂｏｙｍｅｄｉａ」はファンが撮影したドジャースベンチの動画を投稿。ベンチでカップを手に試合を観戦していた山本。そこに背後からタッカーが忍び寄り、左後方へ。そこから手を伸ばし、山本の右肩をトントンとた