銃撃が発生したウィルミントンの病院の正面玄関＝6月16日、デラウェア州/Mingson Lau/AP（CNN）米デラウェア州ウィルミントンの病院内で16日、2人が銃撃される事件が発生した。病院は封鎖され、警察は容疑者の捜索を続けている。警察によると、2人のうち1人は死亡、もう1人は負傷した。ウィルミントン警察によると、現地時間の午後3時半ごろ、銃撃発生の通報を受けてウィルミントン病院に駆け付けた。米連邦捜査局（FBI）やデラウ