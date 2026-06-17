【NG?】価値観の「押しつけ」＜子どもの声＞数学が大の苦手にも関わらず、理系のほうが専門的なことを学べ、職業の選択肢も広がるからと理系を勧められたこと。将来のことを考えてくれるのは嬉しいが、私の気持ちも考えてほしかった。（高崎経済大・M.S）絶対に理系の方がよいと言われていたため、あまり選択の余地が無かった。（静岡県立大・Y.S）参考になればと意見を伝えただけのつもりでも、お子さまは選択肢を狭められたよう