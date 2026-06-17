タレントの重盛さと美が抜群なスタイルを披露して話題になっている。１７日までに更新したインスタグラムに「ＦｏｒｅｖｅｒＹｏｕｎｇ」と記し、ピンショットなど披露した。重盛はタイトなおなかをチラリと見せた白のタイトなトップスにジーンズ着用。さらにリムレスメガネを合わせ、カジュアルなコーデを投稿した。この投稿に「なんでそんなに可愛いんですか、、、」「楽しそう、すっごい良い笑顔。俺も幸せになる（笑）