文部科学省は１６日、特定分野で突出した才能がある「ギフテッド」と呼ばれる児童生徒向けに、小中学校による特別の教育課程の編成を可能とする制度案を中央教育審議会の専門部会に示した。通常の学級指導を基本としつつ、必要に応じて学年を超えて高校や大学などでも学べるようにする。ギフテッドの児童生徒は、授業レベルが合わずに苦痛を感じたり、周囲から孤立したりする傾向がある。学ぶ意欲や能力がありながら不登校にな