現在では定番となったネオクラシックのルーツ東京ディズニーランドがオープンし、任天堂からファミコンが発売され、音楽では杏里さんの『キャッツ・アイ』がヒットしていた1983年（昭和53年）。日本国中に新しいことが溢れていましたが、同時にレトロブームも到来します。その動きを見逃さずにホンダは1983年12月に「GB250クラブマン」を発売しました。【画像】超カッコイイ!! レトロブームに乗って誕生したホンダ「GB250 CLUB