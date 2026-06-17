＜日本女子アマチュア選手権 Presented by カープレミア 初日◇16日◇北海道ブルックスカントリークラブ（北海道）◇6578ヤード・パー72＞17歳の後藤あい（松蔭高3年）にとって、先週は刺激と学びに満ちた一週間になった。「アプローチのいいイメージがすごく出てきて。それは今までにない感覚でした」。この経験が3アンダー・4位タイと上位で滑り出した、初日のラウンドにつながっている。【写真】ドラコン女王・後藤あい277ヤ