＜マイヤーLPGAクラシック事前情報◇16日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72 ＞次週行われるメジャー「KPMG全米女子プロ選手権」の前哨戦にあたる今大会。馬場咲希にとっては、3週後に控える「アムンディ・エビアン選手権」への出場を見据える一週間にもなりそうだ。【写真】馬場咲希の独特なパットルーティン現在のポイントランキングは107位。エビアン選手権ではリザーブ2番手につけている。「結果は出