繰り返してきた日銀会合後の円安阻止姿勢を試す展開 2026年の日銀の金融政策決定会合は、4月までに行われた3回は金融政策の変更がなかったものの、それでも160円前後の円安水準での推移したことから、その後まもなく、日米当局による「レートチェック」や日本の通貨当局による米ドル売り・円買い介入など円安阻止の動きにつながった（図表1参照）。以下に詳しく見てみる。【図表1】米ドル／円の日足チャート（2026年1