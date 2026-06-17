実力派俳優として名高い水崎綾女（３７）が、その演技力をいかんなく発揮している。１７日に最終回を迎えるテレ東系ドラマ「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（水曜、深夜１・００）で篠田麻里子（４０）、矢吹奈子（２４）とトリプル主演を務めており、夫に不倫された妻役で視聴者を引き込んでいる。圧巻の演技を生み出す論理的思考と、目指していく方向性を語り尽くした。数々の「不倫もの」に出演した経験を生かし、