内閣府が17日発表した4月の機械受注統計（季節調整値）は、民間設備投資の先行指標となる「船舶・電力を除く民需」の受注額が前月比8.7％増の1兆985億円だった。プラスは2カ月ぶり。基調判断は「持ち直しの動きがみられる」を維持した。製造業は5.1％増の5135億円。非製造業は6.7％増の5701億円だった。