「阪神０−１西武」（１６日、甲子園球場）阪神が西武投手陣を最後まで打ちあぐみ、完封負け。西武の交流戦優勝が決まった。武内以下４投手に抑え込まれた阪神打線だったが、デイリースポーツ評論家の藤田平氏はかみ合わなかった“投打”の微妙な関係に言及。リズムの悪さを指摘した。◇◇１点が重かったね。その１点をさらに重く感じさせたのは八、九回の守りにあると感じた。防御の時間があまりにも長すぎたか