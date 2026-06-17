◇W杯北中米大会1次リーグI組ノルウェー4―1イラク（2026年6月16日米国・ボストン）ノルウェーのFWハーランドがW杯デビュー戦で衝撃の2得点を決めた。ボストン競技場で行われたイラクとの1次リーグ第1戦に先発すると、前半29分に先制点。左から流れてきたクロスに快足を飛ばし、ファーサイドのゴール手前で左足を伸ばして押し込んだ。1―1とされた同43分には不用意なバックパスに詰めて相手GKのクリアボールをブロックす