朝のフルーツはＮＧ！？ 血糖値を上げないおすすめの朝ご飯とは 「朝の果物は禁」と心得よう！ ヨーロッパのことわざ「朝の果物は金」とは、朝食に果物を食べれば体にいいということを表しているのですが、糖質制限において、それは誤りです。バイオリズムとして朝には血糖値を上げるホルモンがたくさん分泌されます。つまり、朝食を食べなくても体は血糖値を上げる働きをしているのです。そこに果物を摂れば、ま