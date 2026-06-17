通関ベース貿易収支（5月）08:50 結果-3786.0億円 予想-5581.0億円前回2993.0億円（3019.0億円から修正）（通関ベース貿易収支) 結果-904.0億円 予想-2070.0億円前回2364.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)