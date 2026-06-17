南陽市内で17 日朝、クマの目撃情報が相次ぎ、市の猟友会がクマ1頭を駆除しました。17日午前4時30分ごろ南陽市郡山のJR赤湯駅東側で体長約1メートルのクマ1頭が目撃されました。その15分後には、赤湯駅から西に1キロ以内の距離にある沖郷中学校の南西側でも目撃されました。その後、午前6時15分ごろには南陽市露橋の露橋公民館近くでもクマ1頭が目撃され、南陽市は現場に猟友会の出動を要請、午前7時30分ごろクマ1頭を駆除し