◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組イラク１―４ノルウェー（１６日、ボストン競技場）１９８６年メキシコ大会以来、１０大会ぶり２度目出場のイラク（ＦＩＦＡランク５７位）は、９８年フランス大会以来７大会ぶり４度目出場のノルウェー（同３１位）に１―４で敗れた。前半２９分にノルウェーの“怪物”ＦＷハーランドに先制点を許したが、１０分後の同３９分にＭＦアミルの左クロスから１９０センチＦＷアイメンが豪快